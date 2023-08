Gabri Veiga e quel destro che "po'esse piuma e po'esse fero" Lo spagnolo 21enne nuovo oggetto del desiderio di Adl: rientra alla perfezione nel modello Napoli

Potrebbe essere Gabri Veiga la sorpresa per il nuovo Napoli di Rudi Garcia? Sistemata l'urgenza primaria del centrale difensivo che dovrà sostituire Kim con il brasiliano Natan, il Napoli a dieci giorni dall'inizio del campionato guarda a centrocampo. E' andato via Ndombelé, potrebbe andare via anche Demme e anche Zielinski è in bilico tra un rinnovo al ribasso e offerte arabe al mostruoso rialzo, e dunque De Laurentiis pensa ad adottare quello che è lo stile Napoli. Profili giovani, promettenti, forti: investimenti di oggi con margini più o meno ampi di ritorni raddoppiati, triplicati o chissà quanto di più domani.

Gabri Veiga è ampiamente in questo range. Ha 21 anni ma ha già 50 partite alle spalle col Celta Vigo e una decina con la rojita, l'Under 21 Spagnola: prestante fisicamente, veloce, buona tecnica e un destro che parafrasando il compianto Mario Brega può essere piuma nel servire compagni o trovare traiettorie morbide e delicate o ferro con botte incredibili che spesso gli fanno trovare il gol da fuori area. Offerta del Napoli 30 milioni, clausola rescissoria a 40: la sensazione, anche in virtù della situazione di cassa dei partenopei, è che se c'è volontà delle parti l'affare è fattibile.

Anche perché per quello che sarebbe l'oggetto del desiderio originario del Napoli, l'olandese Kopmeiners, l'Atalanta spara altissimo, quasi la stessa cifra incassata dallo United per Holjund.

Ma c'è anche il fronte uscite aperto: Zielinski e Osimhen come notto ballano tra rinnovo e Arabia Saudita, a loro si è aggiunto anche Mario Rui: il veterano azzurro potrebbe scegliere un futuro lontano da Napoli, Sarri con la sua Lazio è alla finestra.