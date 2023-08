Napoli: arriva Cajuste. L'uomo giusto per il 4-2-3-1 di Garcia Centrocampista svedese di 24 anni, arriva dal Reims per 12 milioni...e non esclude Gabri Veiga

La Cortina di Ferro del Napoli funziona ancora una volta, anzi, stavolta anche meglio del solito. Se già con Natan la trattativa era passata sotto silenzio e i rumors tutti sbilanciati su altri nomi fino a un paio di giorni prima dell'affondo decisivo col secondo colpo la società azzurra è riuscita a mantenere il segreto praticamente fino alle visite mediche. Sì perché il Napoli ha preso Cajust, centrocampista svedese 24 enne in forza al Reims, squadra di Ligue 1.

Si tratta di un centrocampista di un metro e 88 forte fisicamente che agisce box to box, in grado di recuperare molti palloni ma anche di inserirsi nell'area avversaria: insomma, il ragazzo svedese nello scacchiere tattico di Garcia dovrebbe assumere i galloni del vice Anguissa o magari comporre col camerunense un centrocampo a due più fisico nel caso il Napoli dovesse giocare con le tre mezzepunte dietro Osimhen. 12 milioni di euro la spesa per portarlo in azzurro, oggi le visite mediche.

E dunque un nuovo depistaggio mentre i riflettori erano puntati su Gabri Veiga e Kopmeiners, sebbene non sia detto, specie nel caso di uscita di Zielinski destinazione Arabia Saudita che non arrivi uno dei due, visto che la politica azzurra è un'entrata per un'uscita: per ora le uscite sono state quelle di Kim e Ndombelè, compensate da Natan e Cajuste, ma il mercato è aperto ancora altri 20 giorni.