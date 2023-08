IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ma era facile Indiscrezioni e false notizie sul mercato del Napoli e gli esperti non fanno una bella figura...

Carlo Laudisa, l'esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, qualche giorno fa ha dichiarato nel corso di una trasmissione radiofonica: "L'erede di Kim verrà fuori da uno dei nomi che stiamo conoscendo in questi giorni. Danso, Kilman e gli altri sono tutti nel mirino del Napoli. La volontà di Meluso e di De Laurentiis è di spendere il meno possibile. Per rapporto qualità-prezzo, Mavropanos è il nome che converrebbe di più, anche se l'interesse della Liga sta facendo levitare il prezzo del greco." Era difficile ma non ne ha azzeccata nemmeno una. Sul prezzo invece sì, ma era facile.