IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il meno probabile Con l'ingaggio di Jens Cajuste il presidente De Laurentiis ha sorpreso davvero tutti.

Finito, con non poco dispiacere, il gioco delle tre carte (tutte fasulle) di media e social circa il nuovo difensore del Napoli al posto di Kim Min-jae, siamo passati a quello riguardante il prossimo centrocampista, che sarebbe dovuto arrivare al posto di Tanguy Ndombelè (o di Piotr Zielinski). Sorridevo agli innumerevoli nomi avanzati e sempre (gioiosamente) smentiti, vuoi per rifiuto delle società proprietarie dei cartellini, vuoi per clausole rescissorie mostruose. E il DeLa restava in agguato: abbaiava a tutti, ma ne avrebbe azzannato uno solo, il meno probabile. Ciao Jens Cajuste!