Napoli: Osimhen e Simeone per il 2-0 nel test con l'Apollon Limassol Primo tempo senza reti, poi all'ora di gioco il nigeriano sblocca il match e l'argentino raddoppia

Finale di 2-0 per il Napoli contro l'Apollon Limassol nell'amichevole di Castel di Sangro, l'ultima verso l'esordio in campionato, in programma sabato (ore 18.30) a Frosinone. Osimhen gioca e segna l'1-0 dopo un primo tempo senza reti. Il nigeriano va a bersaglio al quarto d'ora della ripresa. Al 71' Simeone firma il raddoppio dopo pochi minuti dall'ingresso con cui ha preso il posto proprio di Osimhen. Nel secondo tempo spazio per i nuovi acquisti, Natan e Cajuste.

Napoli in campo così

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Zanoli), Rrahmani (66' Ostigard), J. Jesus (76' Natan), Olivera (66' M. Rui); Zielinski (66' Cajuste), Lobotka (80' Zerbin), Elmas (46' Politano); Raspadori, Osimhen (66' Simeone), Kvaratskhelia (66' Lozano). All. Garcia. A disp. Contini, Gollini, Demme, Saco, Russo, Obaretin.