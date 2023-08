IL PIZZINO SPOT di Urgo: I due nuovi acquisti C'è da essere preoccupati per questa lunga catena di infortuni?

Il mio amico Gianni è (come me) un grande tifoso del Napoli ed è seriamente preoccupato da questa inaspettata catena di infortuni, acciacchi, affezioni e malanni che hanno colpito i calciatori della squadra azzurra sin dai suoi primi approcci alla nuova stagione calcistica. Si tratta per lo più di eventi muscolari o articolari, forse indotti da una preparazione troppo spinta e aggressiva. Anche Garcia lo ha capito, tanto (pare) da aver abbassato i ritmi. Di fronte alla perdita ora di questo e ora di quello, il mio amico mi ha scritto: "All'esordio giochiamo te e io, vedi di rientrare in forma".