Garcia a colloquio con la squadra a Castel Volturno Confronto tra l'allenatore e i calciatori dopo il pareggio in casa del Genoa

La giornata più breve, però la più lunga. Il Napoli si è ritrovato ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno per una seduta di allenamento che ha offerto a Garcia e alla squadra anche l’occasione di una chiacchierata". Si racconta del colloquio avvenuto tra allenatore e squadra per discutere della prestazione di Genova. Di un inevitabile approfondimento sul pareggio di Genova e sulle prestazioni delle prime quattro giornate. Uno scambio di idee utile più a chiarire la strada da percorrere, i nodi da sciogliere e a capirsi piuttosto che all’individuazione dei colpevoli. Il gruppo e l’allenatore, dicevamo, hanno anche affrontato il momento: una ventina di minuti a discutere in riunione, a spiegare e a spiegarsi.