IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il mondo imperfetto Al minuto 10 di Juventus-Lazio la squadra di casa segna su palla uscita. Il Var osserva e avalla...

A tutti piacerebbe un mondo perfetto, dove gli uomini avessero in conto tutti allo stesso modo e scegliessero sempre per il giusto. Nel calcio pure. Basterebbe che una Federazione a caso - quella italiana - non si schierasse a favore di una sola squadra e tutta la categoria arbitrale non la seguisse servilmente. Se poi ci si mettono anche le televisioni allora quel mondo diventa meno che imperfetto, ingiusto e sbagliato. Al minuto 10 di Juventus-Lazio la squadra di casa segna su palla uscita per i bianconeri. Il VAR osserva e avalla. Nessuna immagine. Nessun commento. Niente di niente.