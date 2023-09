Natan, in Champions dovrebbe arrivare l'ora del debutto Garcia potrebbe schierare il brasiliano titolare al fianco di Rrhamani

Un'ora di ritardo sulla tabella di marcia, a causa di una verifica tecnica sull'aereo del Napoli. Gli azzurri sono arrivati nel tardo pomeriggio in Portogallo, dove domani sera alle 21 sfideranno il Braga per la prima giornata del girone C di Champions League. In serata le conferenze stampa di Garcia e di Mario Rui, che presenteranno il match che per l'allenatore azzurro è l'occasione per allontanare le critiche. Ancora una volta il francese cambierà formazione: sembrano maturi i tempi per vedere finalmente il debutto del difensore Natan, che dovrebbe esordire direttamente dal primo minuto al fianco del recuperato Rrhamani.

In difesa, oltre l'inedita coppia di centrali, dovrebbe tornare titolare anche Olivera, che resta comunque in ballottaggio con Mario Rui. A centrocampo è Anguissa a rischiare il posto dopo la deludente prestazione contro il Genoa: al suo posto è pronto Cajuste, una delle poche note liete viste a Marassi. In attacco non dovrebbero esserci novità: Politano, che ha segnato il gol del pareggio di sabato, sembra pronto alla conferma. Osimhen sarà la punta centrale e Kvaratskhelia, che aspetta il gol da oltre sei mesi pronto sulla sinistra. Per il Napoli sarà l'occasione per incassare subito tre punti preziosi, visto che nel prossimo turno al Maradona arriverà il Real Madrid, che domani affronterà l'Union Berlino in trasferta.