Garcia: "La Champions ci darà grandi motivazioni" L'allenatore del Napoli presenta la sfida di Champions contro il Braga

"Veniamo in Portogallo per vincere e abbiamo convinzione e fiducia". Rudi Garcia parla alla vigilia della sfida di Champions con il Braga.

"Questa competizione ci dà le motivazioni giuste e sono certo che saremo pronti per disputare una partita di grande livello".

"Io sono sereno e tranquillo, col Presidente ci sentiamo quotidianamente e tutto procede per il meglio. Sicuramente dobbiamo essere più efficaci perchè non siamo riusciti a centrare la porta rispetto a quante occasioni create"

"Purtroppo abbiamo subìto dei gol anche se in realtà non abbiamo mai sofferto davvero. Credo che questa situazione migliorerà in futuro crescendo anche in fase difensiva"

Si aspetta di più da Osimhen e Kvara?

"Tutta la rosa è importante non solo singoli giocatori o gli undici che iniziano. Osimhen ha siglato una doppietta sinora e siamo certi che sarà ancora decisivo. Kvara è stato frenato per un infortunio nella preparazione ma io ho parlato con lui ed è carico e tranquillo per essere decisivo. E' un grande giocatore e dimostrerà il proprio valore"