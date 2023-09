IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il controsenso comico Troppa incertezza nel Napoli: colpa di scelte che finora non hanno pagato...

Nel Napoli di questi giorni, di queste ore, non c'è nulla di certo. Anzi no, forse una cosa certa c'è, ed è che Aurelio De Laurentiis ha sbagliato la scelta del (degno) sostituto di Luciano Spalletti. Nulla è scontato, neanche le cose più elementari. Come quella di avere uno dei migliori centrocampisti del mondo e scambiarlo per un brocco ovvero averne uno che era la sua spalla perfetta, André Zambo Anguissa, ed averlo promosso a direttore d'orchestra. Un po' come se Mario Castellani fosse diventato il capocomico e il principe Antonio De Curtis a far da sponda alle sue (tristi) battute.