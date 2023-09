Cerignola-Juve Stabia 0-0: vespe ancora in testa alla classifica Gli uomini di Pagliuca mantengono l'imbattibilità in campionato

Allo stadio “Domenico Monterisi” Audace Cerignola e Juve Stabia non vanno oltre lo 0-0. Un pareggio che consente comunque ai ragazzi di mister Guido Pagliuca di mantenere la vetta della classifica del girone C, in condominio con il Latina, a quota 11 punti. Vespe ancora imbattute.

Così in campo:

Audace Cerignola: Krapikas, Russo, Allegrini(80′ Ligi), Martinelli, Tendardini, Tascone(71′ Ghisolfi), Ruggiero(90′ Sainz-Maza), Capomaggio, D’Andrea(71′ D’Ausilio), Leonetti(80′ Sosa), Malcore. A disposizione: Fares, Trezza, Coccia, D’Ausilio, Prati, Ligi, Sainz-Maza, Gonnelli, Vitale, De Luca, Rizzo, Sosa, Ghisolfi, Carnevale. Allenatore: Ivan Tisci

Juve Stabia: Thiam, Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli(68′ Andreoni), Buglio(46′ Piscopo), Leone, Gerbo(68′ Erradi), Piovanello[68′ Marranzino( 90’+2 Folino)], Candellone, Romeo. A disposizione: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Piscopo, Meli, Guarracino, Folino, D’Amore, Andreoni, Rovaglia, Erradi, Picardi, Marranzino, Vimercati. Allenatore: Guido Pagliuca

Ammoniti: Mignanelli (JS), Baldi (JS), Pagliuca (All.JS), Martinelli (AC), Leone (JS).

Arbitro: sig. Andrea Calzavara della sezione AIA di Varese.