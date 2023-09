Natan-Ostigard, titolari "di fatto" Rrahmani e Jesus salteranno diverse partite: senza volerlo Garcia trova la nuova coppia titolare

Ostigard e Natan, la coppia è servita. Titolari di fatto, in pratica. Anche senza volerlo Rudi Garcia trova i due nuovi centrali titolari: la coppia “nata” dagli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus, e che giocherà assieme per le prossime partite. Jesus dovrebbe fermarsi almeno quattro partite, mentre per il kosovaro i tempi potrebbero essere più rapidi.

SI PARLA DI UN RIENTRO già per il Lecce sabato, ma è difficile che si tenti un recupero così veloce, perché la lesione muscolare c’è. Quindi un paio di gare con Ostigard e Natan, considerando Champions League e il turno infrasettimanale, sono i tempi più ottimistici, ma questipotrebbero essere anche più lunghi. E quindi è stato il fato a scegliere la nuova coppia di difensori del Napoli. A Bologna, in fondo, non è andata così male.

PORTA INVIOLATA, e soprattutto una buona prestazione di Natan. Partito titolare ha ben figurato, pur non essendo stato particolarmente sollecitato. Partita pulita, di fatto impeccabile. Un ottimo esordio, sicuramente molto oltre le aspettative, dopoessere rimasto a guardare nelle prime quattro di campionato e aver giocato pochi minuti in Champions League. E Garcia dovrà fare di necessità virtù. Il difensore del Napoli Rahmani è uscito per un problema muscolare nel corso della gara di Champions contro il Braga. Il difensore kosovaro ha riportato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Assente contro l’Udinese come Juan Jesus, che ne avrà per diverse settimane. L’obiettivo dunque sarà quello di rientrare il 30 settembre per la partita contro il Lecce prima della seconda sfida di Champions al Maradona contro il Real dell’ex Ancelotti. Scelte obbligate, con i soli Natan e Ostigard chiamati ora a fare gli straordinari