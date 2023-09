IL PIZZINO SPOT di Urgo: Sarebbe meglio chiudere Se la linea di De Laurentiis è quella della fiducia incondizionata per Garcia...

In un articolo apparso a pagina 16 de Il Mattino di martedì 26 settembre a firma di Pino Taormina dal titolo vagamente minaccioso "Osimhen abbassa la testa", dopo aver vagheggiato di uno scambio di sms post-partita tra presidente e allenatore, il giornalista puteolano ha testualmente scritto: "La linea di De Laurentiis è quella della fiducia incondizionata per Garcia, con cui condivide il progetto in pieno, a partire dalla rottura con il gioco e i metodi di Spalletti". Non so se il bravo cronista sportivo sa cose che a noi comuni mortali sfuggono, ma se fosse vero sarebbe meglio chiudere.