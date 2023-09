IL PIZZINO SPOT di Urgo: Sarebbe bastato Contro l'Udinese finalmente il vero Napoli, ma c'è chi parla della pochezza dei friulani...

Quello visto al Maradona contro l'Udinese è stato un Napoli talmente diverso da quelli delle prime uscite, al netto di questa o quella frazione di gioco più o meno decorosa, che resta da chiedersi dove fosse stato fino a quel momento. Trevisani, per sminuire quanto così sorprendentemente accaduto, ha ipotizzato che tutto dipendesse dalla pochezza della squadra friulana, come (a sua detta) dimostrato dai pochi punti in classifica. Io contesto tale conclusione, più degna di un tifoso bianconero che di un buon giornalista sportivo. Sarebbe bastato guardare la partita contro la Fiorentina.