De Laurentiis è con la squadra a Lecce per la svolta e rasserenare Osimhen Il presidente prova a ricomporre il caso

S’intravede la luce in fondo al tunnel, ma per lasciarselo davvero alle spalle il Napoli ha bisogno di vincere e convincere pure a Lecce, scrive quest'oggi Repubblica raccontando che può essere il momento della svolta: "Per questo Aurelio De Laurentiis ha deciso di scendere in campo di persona, mettendosi in viaggio per la Puglia con i campioni d’Italia e trascorrendo con loro la serata della vigilia. Fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, recita il proverbio, anche se tra Rudi Garcia e i giocatori non sembrano più esserci incomprensioni.

Il rischio di uno strascico in tribunale va evitato a tutti i costi e il blitz di De Laurentiis in Puglia è pure la chance per un franco colloquio con Osimhen a quattr’occhi. È infatti troppo importante che il centravanti del Napoli ritrovi la giusta serenità, anche se per il momento c’è uno stallo quasi definitivo sulla trattativa per il rinnovo del suo contratto".