IL PIZZINO SPOT di Urgo: (Credo si dica così) Per molti la partita con il Lecce era una prova della verità. E invece il Napoli ha vinto facile...

La partita del Napoli contro il Lecce appariva agli occhi di tutti, tifosi azzurri e ciucciuettole (la stragrande maggioranza), come quella della verità dopo i fasti (o i pasti) friulani. I progressi apparsi chiari, più che intravisti, andavano confermati contro un avversario tosto e ben organizzato che si trovava anche a pari punti con noi in classifica e che perciò rappresentava un test più che probante in vista della madre di tutte le partite, quella di martedì al Maradona contro il Real Madrid dell'ex di turno (e che ex), Carlo Ancelotti. Il Napoli regolava l'emergente pugliese con faciltà (credo si dica così).