Osimhen prova a chiudere il caso: "I napoletani non sono razzisti" Post su Instagram dell'attaccante dopo le accuse arrivate dalla Nigeria per il video ironico

Ennesimo capitolo della vicenda Osimhen, che continua a tenere banco nonostante le due vittorie consecutive in campionato e i gol che il nigeriano continua puntualmente a segnare. Il social media executive del club azzurro si è dimesso, anche se è stato chiarito che l'addio non c'entra con il caso lato al nigeriano, vale a dire quello per il video ironico pubblicato sul TikTok ufficiale del Napoli. Mentre dalla Nigeria, addirittura da esponenti politici, arrivano accuse di razzismo nei confronti del club e dei tifosi partenopei, è il diretto interessato a fare chiarezza con un post su Instagram. "Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi".

Così l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, su Instagram, cercando di mettere la parole fine sulla recente polemica che lo ha visto protagonista. "Le accuse contro il popolo di Napoli sono false - prosegue il nigeriano -. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro i quali hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarò grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione". E si spera che questa vicenda possa effettivamente concludersi.