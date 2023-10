Marcolin: "Vedo il Napoli ancora favorito per lo scudetto" Dario Marcolin è stato ospite de “La Domenica Azzurra”, in onda ogni domenica alle 21 su OttoChanne

Dario Marcolin è stato ospite de “La Domenica Azzurra”, in onda ogni domenica alle 21 su OttoChannel, canale 16 del digitale terrestre. “La sfida al Real Madrid? Ancelotti è stato bravo a ridisegnarlo, non avendo più Benzema, gli esterni d’attacco, Vinicius e Rodrygo, giocano più vicini e più avanti, con Bellingham che opera da trequartista e si inserisce spesso al centro. Ho visto giocare il Real Madrid, è una squadra che ama il fraseggio, con questo rombo in mediana è un molto intasata in mezzo, con i centrocampisti tutti che si accentrano e nessun esterno di ruolo. Il Real ha dei giocatori che ti possono far male singolarmente e in ogni momento, non è la coralità, come accade per il Napoli, che ti mette in apprensione. Il Napoli invece può essere temibile proprio quando gioca in modo corale. Con il Real serve un Napoli perfetto al 100% sia in attacco che in difesa, per provare a fare il colpo. Vincere non è necessario per passare il turno, ma darebbe un’autostima pazzesca, si rivelerebbe il Napoli al mondo, un successo in Champions contro gli spagnoli farebbe il giro del mondo per Garcia e per gli azzurri. Prevedo una gara con molti gol, magari 2-2 o 3-3. Il Napoli fa fatica a difendere, se porti a difendere anche il Real lo porti nella sua parte peggiore. La squadra di Garcia arriva bene a questa sfida, ha Osimhen e Politano abbastanza freschi, lo stesso Kvara sta bene; quindi, può fare la partita nelle condizioni offensive migliori. Lindstrom? Deve giocare più con la squadra: se in quel ruolo Politano è padrone e già inserito, il danese è come se fosse ancora al primo giorno di scuola, ha le qualità di strappare, deve cominciare a capire i tempi di gioco del Napoli.

Il Napoli ancora in lizza per lo scudetto? Certo, a -4 c’è un mondo di possibilità, alla fine al Napoli mancano i due punti di Bologna, altrimenti sarebbe vicinissimo. Il Napoli ha tutto il tempo per recuperare, l’aria positiva che si respira a Castelvolturno è evidente, i ragazzi sonon felici e lo si vede dai sorrisi in campo. Oggi il Napoli ha ritrovato anche Gaetano, che per me è una mezz’ala, è un giocatore che deve stare vicino alla punta, uno che vuole proseguire nella strada che magari gli lascerà Zielinski in futuro, anche se la maturità del polacco ne fa al momento la migliore versione di sé di sempre”