Napoli si prepara alla grande notte Champions Questa sera al "Maradona" la sfida contro il Real Madrid per la seconda giornata dei gironi

Il Napoli si prepara alla grande notte di Champions League: la seconda giornata regala il big match contro il Real Madrid, domani al Maradona alle ore 21. Dopo le due convincenti vittorie in campionato consecutive e il bel gioco ritrovato, la sfida alla corazzata di Ancelotti rappresenta un banco di prova importante. Lo stadio sarà pieno, e Garcia e Di Lorenzo, nella conferenza stampa di presentazione, hanno fatto capire che gli azzurri punteranno soprattutto sull'orgoglio. Non si vedrà un Napoli remissivo e chiuso in difesa, ma pronto a giocare a viso aperto. Per il capitano azzurro è anche l'occasione per mettere fine una volta per tutte ai paragoni con il passato, mentre Garcia ci tiene a dimostrare che l'avvio incerto era dovuto soltanto alla precaria condizione fisica.