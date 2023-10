Scossa a Napoli, trema tutto: panico nell'hotel del Real Madrid Anche gli avversari del Napoli hanno sentito il terremoto di ieri sera

La scossa di magnitudo 4.0 che ieri ha agitato la serata dei Campi Flegrei è stata avvertita forte anche a Napoli. Centro compreso, Chiaia, la zona in cui risiede il Real Madrid di Ancelotti. Carletto e la squadra, la dirigenza e gli ospiti vip al seguito alloggiano sul Lungomare, all’hotel Vesuvio: alle 22.08 i giocatori e il tecnico erano proprio in ritiro in albergo e hanno tremato. Per qualche secondo. In tanti non hanno realizzato immediatamente la cosa, anche perché in maggioranza non erano a conoscenza del fenomeno del bradisismo che sta interessando da giorni l’area flegrea e di conseguenza le zone limitrofe, ma tavoli, divani, letti e sedie hanno tremato inequivocabilmente. seminando qualche istante di panico. Poi, per fortuna, tutto è rientrato apparentemente senza alcun danno. A parte un notevole spavento che ha innescato l’interesse immediato anche dei media spagnoli.