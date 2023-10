Garcia vede il Napoli "Carico a bomba". Out gli infortunati Rrahmani e Gollini Tutto pronto per il big match di questa sera in Champions League

Un Napoli carico a mille: è ottimista Rudi Garcia a poche ore dalla grande sfida contro il Real Madrid per il secondo turno di Champions League.



"Ci arriviamo a bomba", ha detto l'allenatore azzurro, ben consapevole che un successo al Maradona contro i blancos farebbe il giro del mondo, e probabilmente scaccerebbe via le tante critiche nei suoi confronti, stavolta in maniera definitiva. Il francese non gli dà peso, confortato dalle ultime due nette vittorie in campionato e un gioco che sembra ritrovato. Anche l'empatia con i calciatori adesso sembra esserci, ma la sfida contro la capolista del campionato spagnolo è un banco di prova per tutti. Tutto esaurito al "Maradona", che è pronto a vivere una serata speciale.



Out gli infortunati Rrhamani e Gollini, per Garcia il dubbio è a sinistra tra Mario Rui e Olivera. Di fronte il grande ex Carlo Ancelotti, che torna per la prima volta a Napoli dopo l'esonero del 2019. Col suo consueto stile l'allenatore minimizza su uno dei pochi passi falsi della sua carriera, confermando il bel ricordo dell'esperienza napoletana. Anche se, la serata di ieri non è stata facile, visto che il terremoto si è sentito anche nell'hotel dove alloggia il Real Madrid, spaventando calciatori e staff.