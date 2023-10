IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Il meritato onore" Al Maradona c'è il Real Madrid, la squadra più blasonata della storia del calcio...

Non ci speravamo, ma siamo in piedi. Otto giorni fa il Napoli se non era in ginocchio poco ci mancava e i suoi tifosi tremavano al solo pensiero di questo appuntamento. Al Maradona c'è il Real Madrid, la squadra più blasonata della storia del calcio, quella da millenni in cima al ranking mondiale, e per di più guidata da uno degli allenatori più vincenti di sempre. Italiano, ex azzurro, cacciato dal Napoli (non da Napoli e dai napoletani) più dallo zoccolo duro di una squadra perdente che dal suo presidente. È venuto il tempo di restituire sul campo, a lui e a noi tutti, il meritato onore.