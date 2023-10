IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Titolarità fasulle" Ma davvero nessuno del Napoli, eccetto Osimhen, giocherebbe titolare nel Real?

L'entusiasmo crescente per la tanto attesa serata di Napoli-Real Madrid aveva subito una brusca frenata a poche ore dall'inizio della partita a causa delle "scioccanti" dichiarazioni di Simone Tiribocchi, ex calciatore anche di serie A, non esattamente un Careca o un Van Basten, frequentatore di squadre di mezza o bassa classifica, accreditato come allenatore ma a spasso da 4 anni. Chiamiamolo commentatore sportivo che è meglio. Ebbene il nuovo oracolo televisivo ha detto "nessuno del Napoli, eccetto Osimhen, giocherebbe titolare nel Real". Non so se sia vero, ma so che il Real l'ha vinta difendendosi.