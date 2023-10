IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Temo non sia sfortuna" Garcia fa sempre lo stesso e misterioso cambio: Raspadori per uno a caso, portiere compreso.

Con il senno del poi sono tutti bravi, ma io sono un campione mondiale a questo gioco. Se (appunto) si potesse tornare indietro, precisamente al minuto 75 della partita tra Napoli e Real Madrid chiederei all'illuminato Rudi Garcia di non fare sempre lo stesso e misterioso cambio: Raspadori per uno a caso (portiere compreso). Questa presunzione di togliere un grande centrocampista e mettere lui a fare la mezzala spostando Elmas ad ala è una delle idee più balzane e inconcludenti della storia del calcio. Tre minuti dopo prendiamo (appunto) il gol. Temo non sia sfortuna.