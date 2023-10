Il Napoli riprende gli allenamenti: domenica la sfida con la Fiorentina Dopo il mercoledì di riposo post Champions, la squadra torna al lavoro

Mercoledì di riposo per gli azzurri dopo la sfida di Champions contro il Real. Ieri il tecnico Garcia ha deciso di far tirare un po’ di fiato ai suoi ragazzi in vista della sfida di domenica sera al Maradona contro la Fiorentina. La sconfitta in Europa ha mostrato una squadra capace di tenere testa ai campioni di Ancelotti e quindi bisogna assolutamente dare continuità ai risultati in campionato dopo i due successi consecutivi con Udinese e Lecce. Il tecnicopartenopeo dovrà valutare le condizioni di Rrahmani e Juan Jesus. Garcia ha bisogno di un’alternativa al centro del reparto arretrato. Ostigard e Natan stanno rendendo molto bene ma devono, comunque, avere alle spalle qualche elemento che possa essere disponibile per una sostituzione prima del fischio d’inizio o durante la partita. Il kosovaro dovrebbe essere quello più vicino al recupero. In caso contrario appintamento a dopo la sosta.