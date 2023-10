Napoli, Di Lorenzo a testa alta: subito perdonato per l'errore Nonostante la sconfitta col Real Madrid c'è fiducia

Il Napoli è uscito a testa alta dal big match di Champions contro il Real Madrid. Nonostante la sconfitta la prova degli azzurri è stata convincente, con lunghi tratti di gara in cui i padroni di casa hanno messo alle corde i campioni spagnoli. La squadra è uscita tra gli applausi dei tifosi, restando pienamente in corsa per la qualificazione, anche se - come ha sottolineato Garcia - le due gare all'orizzonte contro l'Union Berlino saranno decisive. E nonostante il ko si può dire che prosegue il percorso di crescita della squadra, sempre più somigliante al Napoli perfetto dello scorso anno, sia dal punto di vista tattico che della personalità.

Unica nota stonata, l'errore di Di Lorenzo, praticamente un inedito, che ha regalato agli spagnoli il gol dell'1-1, e le perplessità sul calcio d'angolo concesso al 78', che ha permesso a Valverde di finalizzare l'azione del 3-2 finale. Anche Ancelotti ha avuto da ridire, protestando per il rigore concesso agli azzurri. È sicuramente una nota positiva la prestazione di Natan, che le statistiche promuovuono con una prova praticamente impeccabile. Si vedono finalmente segnali da parte del sostituto di Kim. Bene anche Ostigard, che ha trovato il suo secondo gol consecutivo. Garcia oggi ha concesso una giornata di riposo, domani riprenderanno gli allenamenti in vista del match di domenica, ancora al Maradona, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.