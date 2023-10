"Cicciobello bomber", il Napoli porta Giochi Preziosi in tribunale Il Napoli pronto a denunciare l'azienda di giocattoli per il pupazzo di Osimhen senza licenza

La 'Giochi Preziosi' ha lanciato sul mercato il "Cicciobello bomber", un bambolotto con le sembianze di Victor Osimhen. Ma sarà guerra legale con la SSC Napoli, visto che non si tratta di prodotto ufficiale e non vi è stata alcuna autorizzazione del club. Lo fa sapere la società stessa con un comunicato ufficiale:

"Con riferimento alla notizia, apparsa su numerosi siti di informazione online, relativa all’imminente immissione in commercio di un gioco per bambini denominato “Cicciobello Bomber” – bambola che riproduce le fattezze del giocatore Victor Osimhen, ritratto con indosso una divisa chiaramente riferibile alla maglia da gioco della prima squadra del Club – la SSCN precisa trattarsi di prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club.

La Società si è pertanto attivata per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi".