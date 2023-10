Napoli, la maglia di Halloween con i teschi del Cimitero delle Fontanelle Presentata la divisa che sarà usata nel mese di ottobre

La prima di una lunga serie. L'aveva pre-annunciato Aurelio De Laurentiis,durante la presentazione delle prime maglie da gioco, che anche quest'anno ce ne sarebbero state tante altre, proprio come lo scorso. E la prima è la versione 'Halloween', con una dedica speciale da parte del club: al Cimitero delle Fontanelle, un antico cimitero della città di Napoli, situato in via Fontanelle, meta turistica molto gettonata in città.

La casacca, come si può vedere dalle foto che alleghiamo in calce, è di colore nero, con dei teschi disegnati, ovviamente lo Scudetto e delle linee azzurre ad abbellire il tutto. Di seguito riportiamo la descrizione presente sullo store ufficiale della SSC Napoli, da cui è possibile acquistare il 'Kit Halloween' al prezzo di 150 euro:

"SSC Napoli Maglia gara ufficiale Halloween Special Edition 2023/2024

Dal brand EA7 by Giorgio Armani Group

La maglia EA7/SSCN Halloween presenta la grafica Skulls Allover. I teschi sono i veri protagonisti! La stampa è in digitale su materiale tecnico traspirante, sia sul corpo che su manica raglan. I dettagli piping sono nel colore azzurro Napoli. I loghi in transfer a rilievo argento arricchiscono il prodotto rendendolo unico e prezioso.

La maglia è contenuta in un esclusivo box

Vestibilità: Slim Fit. Composizione: 82% poliestere, 18% elastane

Le maglie personalizzate subiranno dei ritardi nelle consegne a causa della lavorazione extra ed a causa dell'elevato flusso di ordini".