IL PIZZINO SPOT di Urgo: Le cose che mancano Non è andata come avrebbe potuto e dovuto, ma al Napoli contro il Real sono mancate alcune cose

Non è andata come avrebbe potuto e forse dovuto, ma al Napoli di martedì sera contro il "grande" Real Madrid sono mancate alcune cose necessarie per legge a una squadra che vuole stare ai piani alti del calcio nazionale e internazionale. Innanzitutto il portiere. Con tutto il rispetto per un ragazzo bravo e perbene, Alex Metet non è da team di livello mondiale. Poi un centrocampista tecnico e arcigno, alla Dunga. Anguissa fa ridere, soprattutto gli avversari. Infine un centravanti che più che offendersi agli sfottò sia decisivo nei giorni che contano. Poi, forse, un tecnico di valore.