IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il "risultato più giusto" Inaccettabile il gioco postumo del risultato più giusto, non era il Napoli dello scorso anno...

Non mi accodo agli elogi al Napoli della notte Real né alle pezze calde, solo lenitive, per chi ha preso le mazzate. Trovo, tuttavia, inaccettabile il gioco postumo del "risultato più giusto". È il campo che detta l'epilogo, al netto di questo o quell'accidente sfortunato. Il Napoli che lo scorso anno annichilì Liverpool e Aiax - non per fare sempre i soliti paragoni - dominava e vinceva. Quello visto martedì scorso era grazioso ma aveva una voragine in mezzo al campo che gli ha fatto prendere tre ripartenze mortifere nei primi dieci minuti per poco non tramutate in gol. Questo è giusto.