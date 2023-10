Fiorentina, Barone: "Italiano al Napoli? In estate aveva un contratto" Il dg viola parla dell'interesse degli azzurri per l'allenatore

Vincenzo Italiano era tra gli obiettivi del Napoli per la sostituzione di Spalletti. La conferma arriva dal direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, che intervistato dal quotidiano Il Mattino si esprime così sul tema: "Napoli su Italiano? Ma aveva un contratto. E i contratti si rispettano. Mi sembra che anche De Laurentiis la pensi così. Noi siamo persone di parola. E Vincenzo non è mai venuto da me a dire che voleva andare via. Un contratto è un contratto".