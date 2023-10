Il Napoli va a caccia del terzo posto Gli azzurri sfidano la Fiorentina questa sera al "Maradona"

Non vuole fermarsi il Napoli. Rudi Garcia ha chiesto ai suoi ragazzi la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo la sconfitta a testa alta col Real, gli azzurri sfidano stasera la Fiorentina allo stadio Maradona. C'è in palio il terzo posto. La Fiorentina proverà ad andare oltre la stanchezza dell'impegno di Conference League e strappare un risultato positivo per allungare la striscia che è arrivata a sei risultati utili, due pareggi e tre vittorie e un pari in campionato. Cosa che a Vincenzo Italiano, allenatore stimato da De Laurentiis che non a caso aveva pensato a lui per sostituire Spalletti, permette di presentarsi a questa sfida avendo gli stessi punti (14) dei campioni d'Italia. Rudi Garcia cambierà poco o nulla. Considerato che ci sarà la sosta, la formazione sarà quasi la stessa che è scesa in campo in Champions.

L'unica novità potrebbe riguardare la fascia sinistra. Dove dovrebbe giocare Mario Rui, ma ovviamente non perché il suo agente ha attaccato l'allenatore ma per un ballottaggio che è sistematico nel Napoli. Garcia non ha recuperato Rrahmani. Il kosovaro, che non andrà in Nazionale, sta meglio e verrà impiegato solo dopo la sosta. Nulla da fare per Gollini e Juan Jesus. In mezzo al reparto, quindi, ci saranno ancora Ostigard e Natan con Di Lorenzo a destra. Confermatissimo il reparto centrale con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Lindstrom spera in una maglia da titolare, ma Politano è in vantaggio. Non si toccano Osimhen e Kvaratskhelia.