Di Lorenzo: "Dobbiamo fare meglio e riprenderci subito" Il capitano del Napoli commenta la sconfitta contro la Fiorentina al "Maradona"

"E' stata una brutta sconfitta, siamo amareggiati. La Fiorentina ha giocato meglio e accettiamo l'esito del campo". Giovanni Di Lorenzo analizza la sconfitta cintro la Viola.

"Certamente ci sono i meriti dell'avversario, ma noidobbiamo fare meglio, non possiamo esprimerci così e bisogna lavorare per crescere. Spiace che adesso ci sia la sosta perchè non possiamo subito allenarci insieme e valutare il momento, però alla ripresa dobbiamo reagire per riprendere subito il cammino giusto"

"Non ci sono troppe parole da dire, si deve fare di più e meglio e questo possiamo ottenerlo solo lavorando e guardare avanti. L'obiettivo è stare nelle prime quattro e lottare per il campionato fino alla fine".