Garcia in bilico, fiducia a tempo ma De Laurentiis riflette sull'esonero Summit tra l'allenatore e la dirigenza

La pesante sconfitta interna contro la Fiorentina non è andata giù ai tifosi, ma nemmeno al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Oltre al risultato sono arrivati segnali molto negativi dal punto di vista della prestazione, con una squadra in confusione e cambi cervellotici. Nel mirino dei tifosi Rudi Garcia, ampiamente contestato a fine gara: ed è proprio la posizione del tecnico a essere in pericolo. Sin dal suo esordio l'allenatore francese non ha mai dato la sensazione di poter lavorare nel solco della continuità del calcio di Spalletti. Le prestazioni contro Udinese, Lecce, e parzialmente Bologna e Real Madrid avevano fatto ben sperare, ma domenica al "Maradona" si sono visti solo passi indietro. Inoltre, lo spogliatoio non ha legato con l'allenatore, come testimonia la protesta di Politano al momento del cambio.

E infine pesano anche gli infortuni, che sin dal ritiro estivo stanno colpendo diversi giocatori della rosa: l'ultimo è stato Anguissa, proprio contro la Fiorentina. Ecco perché oggi c'è stato un vertice tra la dirigenza e il presidente De Laurentiis, che si sono confrontati con l'allenatore. Sollevate le problematiche che, evidentemente, iniziano a preoccupare anche il patron azzurro. Per questo Garcia è di fatto in discussione, ma per ora niente esonero: De Laurentiis sta valutando, probabilmente sondando un possibile sostituto. Ore di riflessione, con l'allenatore francese che ottiene una conferma a tempo con l'obiettivo di vincere contro Verona e Milan, senza dimenticare la gara di Champions contro l'Union Berlino. Questo, salvo colpi di scena e la decisione di un esonero immediato: soluzione improbabile, ma non da escludere.