IL PIZZINO SPOT di Urgo: Celebrazione di un inetto Rudi Garcia non era l'allenatore adatto al Napoli e forse non lo diventerà mai.

Non sarebbe bastato vincere contro la Fiorentina, il Napoli doveva anche convincere. E non è accaduta nessuna delle due cose. Rudi Garcia non era l'allenatore adatto al Napoli e forse non lo diventerà mai. Troppo ostinato nelle sue elucubrazioni, troppo compiaciuto delle sue strade senza uscita, troppo lui "al centro del villaggio" e la squadra fuori. La fascia mancina con il professor Rui spodestato senza una ragione, la progressiva e inesorabile spoliazione atletica e tattica del centrocampo e quell'equivoco su Raspadori che grida vendetta a ogni uscita. Il risultato così celebra un inetto.