IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Come soffro!" Il tormentato momento che vive il presidente del Napoli De Laurentiis

Le cronache più nere che rosa, benché l'argomento sia faceto, ci raccontano di un Aurelio De Laurentiis in ritiro (quasi) spirituale tra la bella casa romana e la Filmauro. Si sarebbe preso una "notte di riflessione" per decidere se licenziare seduta stante Rudi Garcia o aspettare che si dimetta, cosa peraltro non improbabile viste le contumelie che gli stanno arrivando da ogni angolo della terra, e anche un po' oltre. Immaginatevelo (il presidente) a rimarginare tutta la notte tra il frigorifero e il letto, come la matrona napoletana di un famoso film di Totò, esclamando, "come soffro!".