Conte riflette: non vorrebbe subentrare in corsa Contatti in corso con De Laurentiis. C'è poi la questione economica: l'ingaggio è molto alto

Di sicuro c’è che in estate non si sono sentiti.Antonio Conte (nella foto)non era nella famosa “lista” di De Laurentiis. Il motivo principale era il discorso tattico: l’allenatore pugliese pratica la difesa a tre, mentre l’idea del patron era di proseguire con il mantra del 4-3-3. Adesso, però, le cose sono cambiate. Garcia ha comunque già scombussolato gli equilibri e snaturato il gioco del Napoli, anche senza cambiare il modulo. La priorità è dare identità e un gioco alla squadra, e forse cambiare modulo potrebbe essere unbeneficio. Ma tra De Laurentiis e Conte non è tempo per parlare di questo. Ci sarebbero dei contatti in queste ore.

Si parla, per ora, semplicemente della disponibilità dell’ex juventino a tornare in Italia.Conte apprezza Napoli e sarebbe felice di allenare di nuovo in Serie A, soprattutto per ritornare in Italia dopo l’esperienza in Inghilterra. Riconosce che il Napoli è forte, e quindi dal punto di vista tecnico ha le garanzie che vuole. La perplessità è dovuta al subentro in corsa, soluzione che Conte non ama. E poi ci sono i soldi: non se ne parla perché la trattativa per ora non è iniziata. Ma il salentino si è liberato dagli Spurs, dove prendeva quasi 17 milioni di euro a stagione. Per DeLa sarà sicuramente un capitolo doloroso.