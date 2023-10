Oggi la ripresa degli allenamenti: ci sarà Garcia Appuntamento nel pomeriggio a Castel Volturno

Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti a Castel Volturno. C’è attesa per capire come evolverà la situazione. Intanto Garcia rientrerà questa mattinadalla Francia. Non a caso ha convocato l’allenamento per il pomeriggio, anche se mancheranno i dieci nazionali. Non sono partiti Rrahmani e Anguissa per problemi fisici