Conte gela Napoli, ma i tifosi non vogliono più Garcia De Laurentiis non è riuscito a convincere l'ex Juventus, ma può ancora succedere qualcosa

"No grazie", almeno per ora. Antonio Conte gela i tifosi del Napoli con un messaggio su Instagram, che almeno per il momento spegne le voci su un accordo col Napoli con conseguente esonero di Garcia. "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti - ha scritto l'allenatore sul suo account ufficiale - ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia". Niente da fare, quindi, anche se queste parole ricalcano quelle dette martedì sera alla festa per i 100 della presidenza Agnelli alla Juventus. Tuttavia, sembrano ci siano ancora spiragli: quel "grande club" riferito al Napoli, e soprattutto il "per adesso", lasciano pensare che l'allenatore pugliese non ha del tutto chiuso la porta.

Conte non vuole subentrare in corsa, quindi il suo "no" non sarebbe per la squadra azzurra, ma per la voglia di cominciare un progetto dalla prossima estate, dopo un anno sabbatico che lo stesso tecnico aveva più volte annunciato. De Laurentiis potrebbe fare un altro tentativo, magari mettendo sul piatto una grossa offerta economica e puntando sulla forza della squadra campione d'Italia. E intanto si resta con Garcia, ormai scaricato dall'ambiente e parzialmente sfiduciato dal suo presidente. L'allenatore ieri ha diretto la ripresa degli allenamenti, ma la sensazione è che qualcosa potrebbe ancora succedere.