IL PIZZINO SPOT di Urgo: La giustifica dei genitori Ormai Rudi Garcia sembra vivere in un mondo tutto suo...

Temo che Rudi Garcia viva in un mondo tutto suo. I soldi guadagnati nella non breve carriera sono stati tutt'altro che pochi. Se ci aggiungi una bella e giovane compagna italiana che gli ha appena regalato una splendida bimba e vive più in Francia (dove ha partorito) che in Italia, capirete che il pover'uomo qualche ambascie ce l'ha. Un giorno poi arriva a Napoli e dalla sera alla mattina deve allenare e gestire una squadra reduce da uno scudetto, non solo storico ma pure stravinto (in Italia poi) incantando fino alle remote terre. Vi renderete conto che per lui la giustifica dei genitori è superflua.