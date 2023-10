Georgia a valanga contro la Thailandia: Kvaratskhelia entra e segna l'ottavo gol L'attaccante del Napoli impiegato nell'amichevole

La Georgia asfalta 8-0 in amichevole la Thailanda a Tblisi. L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, partito inizialmente dalla panchina, ha siglato al 66' l'ottava rete con un preciso destro sul primo palo all'interno dell'area di rigore. Circa mezz'ora in campo per l'azzurro, entrato al 58' al posto di Mikautadze.