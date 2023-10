Osimhen si infortuna con la Nigeria, ma dovrebbero essere soltanto crampi L'attaccante del Napoli è in contatto con lo staff medico del club azzurro

Ci sono novità relative al problema fisico accusato da Victor Osimhen con la sua Nazionale. Per l’attaccante del Napoli uscito al minuto 59 dell’amichevole contro l’Arabia Saudita di Mancini finita 2-2 dovrebbe trattarsi solamente di crampi per un affaticamento. Osimhen è in contatto con il responsabile dello staff medico del Napoli e sarà valutato nella giornata di domani. Seguiranno dunque aggiornamenti ma le prime sensazioni sono positive. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.