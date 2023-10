IL PIZZINO SPOT di Urgo: Aspettare per credere Pare che tutti la sappiano lunga sull'esonero di Garcia, ma De Laurentiis non lo caccerà per ora...

Pare che tutti la sappiano lunga sull'esonero di Garcia, io no. Eppure sono stato con Aurelio De Laurentiis allo stadio nella vergognosa debacle contro la Fiorentina e, dopo, fianco a fianco in auto verso l'hotel Britannique. Forse sono stato disattento - gli anni comporteranno pure qualche privilegio - ma a me non sembra ci fosse aria di licenziamento nella testa come nel cuore del nostro presidente. Rammarico sì, delusione altrettanto, anche rabbia (come potrebbe essere altrimenti), ma voglia già di cacciare il francese ammettendo così di aver sbagliato proprio no. Aspettare per credere.