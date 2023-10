Infortunio Osimhen, attesa per gli esami: è a rischio per Verona L'attaccante sta rientrando in Italia: accusa un fastidio muscolare

Nuovo stop per Victor Osimhen con la Nigeria e stavolta è proprio il caso di fare gli scongiuri. Per avere più notizie sull'entità dell'infortunio rimediato in Portogallo, però, bisognerà aspettare fino a domani. Intanto i medici della nazionale sono preoccupati per un tendine del ginocchio. Oltre a un interessamento del bicipite femorale della coscia destra, ieri il centravanti è stato sottoposto a una risonanza magnetica al ginocchio destro, per via di un tendine che non convince lo staff medico nigeriano, che però minimizza con i colleghi di Napoli. In serata rientrerà a Napoli dove lunedì con ogni probabilità sarà sottoposto a nuovi e più approfonditi esami dal club azzurro per poter stilare una diagnosi più precisa e valutare poi i relativi tempi di recupero. Diventa fin troppo ottimistico pensare che sabato prossimo a Verona Osimhen possa essere disponibile.