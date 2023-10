Kvaratskhelia super con la Georgia: gol e assist L'attaccante del Napoli protagonista in amichevole

La Georgia batte 4-0 Cipro nel match del Gruppo A di qualificazione a Euro 2024. A Tblisi i georgiani si portano in vantaggio ad inizio secondo tempo con Kiteishvili con un tiro dalla distanza dopo un'azione personale di Khvicha Kvaratskhelia. L'azzurro si accende proprio nella ripresa e al 58' raddoppia con un tocco di punta di destro sull'assist di Chakvetadze. L'attaccante, prima di uscire all'85', si rende ancora protagonista tre minuti prima con un preciso assist per la terza rete di Shengelia. Al 94' arriva il poker georgiano su rigore trasformato da Mikautadze. Khvicha Kvaratskhelia è stato grande protagonista con la sua Georgia nel match di qualificazione a Euro 2024 vinto 4-0 contro Cipro. L'attaccante azzurro, autore di un gol e un assist, è sceso in campo con dei parastinchi che riproducono uno la bandiera della Georgia e l'altro i colori con il logo del Napoli.