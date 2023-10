Napoli, luci e ombre dai ritiri delle nazionali Kvara, Zielinski e Lobotka hanno fatto vedere ottime cose, ma preoccupa il problema di Osimhen

Luci e ombre dai ritiri delle nazionali: in attesa che tutti gli undici calciatori convocati completino i loro impegni, arrivano ottime notizie soprattutto da parte di Khicha Kvaratskhelia: il georgiano grande protagonista con la sua nazionale nell'amichevole contro Cipro. L'azzurro partecipa al primo gol, mentre firma personalmente una rete nella ripresa, segnando al 58' con un tocco di punta. Prima di uscire all'85', Kvara si era reso protagonista tre minuti prima con un preciso assist per la terza di Shengelia. Risultato finale 4-0. Mentre dal georgiano arrivano ottimi segnali, ci sono forti timori per Victor Osimhen.

L'attaccante nigeriano del Napoli è stato sostituito durante la gara amichevole tra Nigeria e Arabia Saudita per un problema ancora da valutare. Dalla Francia ieri, così come dalla Nigeria sabato, però rimbalza preoccupazione in quanto i media nigeriani temono un interessamento del tendine del ginocchio. Se così fosse l'infortunio sarebbe molto più serio del previsto, anche se il Napoli ha fatto sapere che dovrebbe trattarsi soltanto di un fastidio muscolare. L'attaccante resta in dubbio per il Verona, intanto il ct Peseiro non lo ha utilizzato per l'amichevole col Mozambico, infatti Osimhen è già di rientro verso l'Italia, dove oggi si sottoporrà ad esami specifici. Sempre domani il Napoli riprenderà gli allenamenti.