Osimhen, confermato l'infortunio: rischia un mese di stop Lesione muscolare di medio grado dopo gli esami svolti oggi

Non è un infortunio grave, ma purtroppo c'è. Victor Osimhen dovrà fermarsi dai 20 ai 30 giorni per un problema muscolare. Questo il report del club azzurro dopo gli esami strumentali ai quali il giocatore è stato sottoposto dopo il rientro dal ritiro della sua nazionale in Portogallo. "Dopo l'infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante azzurro ha iniziato le terapie all'SSCN Konami Training Center". Essendo la lesione di "medio grado", la tempistica standard (salvo recuperi-lampo o forzature) dovrebbe essere di un mese. A questo punto l'attaccante salterebbe tutte le partite fino alla prossima sosta di novembre, vale a dire Verona, l'Union Berlino (in entrambi i confronti con i tedeschi), Milan, Salernitana ed Empoli. Potrebbe tornare a disposizione direttamente il 25 novembre contro l'Atalanta.