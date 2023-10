IL PIZZINO SPOT di Urgo: E lo stracotto manco I "pezzi buoni" della squadra azzurra non hanno più lo stesso sapore dello scorso anno...

Faccio seguito al titolo di ieri, che parlava di bollito, un piatto tipico del nord, tra versioni piemontesi e preparazioni emiliane, molto diverso dalla nostra "minestra maritata", così ricca di ortaggi stagionali, poveri e sazianti, per segnalare come la parte più sostanziosa della pietanza azzurra, pure così prelibata fino solo a qualche mese fa, sembra passata decisamente di cottura. Infatti, i "pezzi buoni" della squadra partenopea che oggi, non così orgogliosamente, si fregia di recare sul petto uno scudetto, erano Di Lorenzo, Lobotka e Osimhen. Chi di loro conserva ancora un buon sapore?