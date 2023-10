Champions League, Napoli-Union Berlino: biglietti in vendita La prossima settimana tornano le coppe europee, ma gli azzurri giocheranno prima in Germania

Da oggi alle 12 parte la vendita dei biglietti per la seconda sfida casalinga del Napoli in Champions League. L’8 novembre c’è in programma il match contro l’Union Berlino alle 18,45.Così come contro il Real, la vendita è prevista in tre fasi. La prima riservata ai titolari di abbonamento, la seconda è dedicata ai titolari di Fidelity Card. La terza è per la vendita libera aperta a tutti. Nel corso della fase 1 e della fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

PRELAZIONE ABBONATI ITALIA (FASE 1): Curve Inferiori: 20 euro (rid. 14), Curve Superiori: 35 euro (rid 30); Distinti Inferiori 45 euro (rid 35; Distinti Superiori 65 euro (rid 50)Tribuna Nisida 80 euro (rid 65); Tribuna Posillipo 100 euro (rid 80).

PREVENDITA FIDELITYCARD (FASE 2): Curve Inferiori 20 euro; Curve Superiori 35; Distinti Inferiori 45; Distinti Superiori 65 (rid 50); Tribuna Nisida 80 euro (rid 65); Tribuna Posillipo 100 (rid 80).

VENDITA LIBERA (FASE 3): Curve Inferiori 25 euro, CurveSuperiori 40; Distinti Inferiori50 euro; Distinti Superiori 80(rid 65; Tribuna Nisida 95 euro(rid 75); Tribuna Posillipo 130(rid 105)